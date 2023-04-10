Чита, 10 апреля, 2023, 08:07 — ИА Регнум. В Забайкальском крае девочка-подросток скончалась, отравившись алкоголем, после празднования своего дня рождения. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Александр Погожев ИА REGNUM Реанимационный автомобиль возле больницы

Трагедия произошла в посёлке Дарасун Карымского района. По данным следствия, 15-летняя девочка отмечала свой день рождения и выпила крепкий алкоголь. Вечером девочка почувствовала себя плохо, а на следующий день скончалась. Предварительной причиной гибели девочки названо отравление алкоголем.

Для установления точной причины смерти подростка следователи назначили проведение судебной экспертизы. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Ведётся расследование, опрошены родственники, друзья и ровесники погибшей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в общежитии Морского колледжа в Санкт-Петербурге обнаружили умершего 19-летнего студента, приехавшего из Тюменской области. В одной комнате с телом нашли ещё 20-летнего студента без сознания.