Киев, 10 апреля, 2023, 08:12 — ИА Регнум. Из-за утечки секретных документов, в которых описывалось состояние ВСУ, Украина вынуждена была пересмотреть некоторые свои военные планы. Об этом сообщает 9 апреля американский телеканал CNN со ссылкой на источник в окружении президента Украины Владимира Зеленского.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Украины

Как сообщает телеканал, в этих секретных документах раскрываются ключевые недостатки в украинском вооружении, противовоздушной обороне, размерах и готовности батальонов в критический момент боевых действий — когда ВСУ готовятся к контрнаступлению, и как раз тогда, когда США и Украина не просто обмениваются разведывательными данными, а начали разрабатывать «взаимные более доверительные отношения».

В связи с этим Украина уже изменила некоторые свои военные планы, информирует CNN, не приводя, однако, никаких подробностей.

Как сообщалось ранее, утечка секретных данных министерства обороны США свидетельствует, что в конце зимы командование ВСУ рассматривало переброску под Артёмовск элитных подразделений, которые рассчитывало использовать в ходе весеннего контрнаступления.