Иркутск, 10 апреля, 2023, 07:50 — ИА Регнум. Режим повышенной готовности объявлен для оперативных служб в Иркутской области из-за сильного снегопада с порывистым ветром. Об этом 10 апреля сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своём телеграм-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

В связи с прохождением циклона в Иркутской области метеорологи спрогнозировали резкое ухудшение погоды на юге региона. Здесь отмечено понижение температуры воздуха, снегопад и порывистый ветер. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни непогода будет наблюдаться во всей северной части Приангарья.

«В режим повышенной готовности перевели оперативные службы региона из-за непогоды. Снег с сильным порывистым ветром до 26 метров в секунду», — уточнил Кобзев.

Кроме того, глава региона отметил, что утром 10 апреля было ограничено движение по автотрассе «Байкал» для грузового автотранспорта. Сильный ветер и низкая видимость лишают водителей возможности безопасно передвигаться по трассе.

Также Кобзев рассказал о нарушенном энергоснабжении в Усольском, Шелеховском, Иркутском районах, Ангарском городском округе и в нескольких округах Иркутска из-за сильного ветра. На аварийные участки были направлены ремонтные бригады.

Ранее ИА REGNUM сообщало о восстановлении движения автотранспорта на трассе М-4 «Дон», на участке от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина Ростовской области, ранее закрытом из-за снегопада.