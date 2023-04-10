В США назвали российские торпеды «Посейдон» оружием апокалипсиса
Американский журнал назвал российские торпеды «Посейдон» оружием апокалипсиса
Москва, 10 апреля, 2023, 07:53 — ИА Регнум. Ядерные торпеды «Посейдон», состоящие на вооружении российского ВМФ, представляют собой оружие апокалипсиса, сообщает американский журнал Popular Mechanics.
По данным издания, каждая торпеда «Посейдон» обладает боеголовкой мощностью примерно в две мегатонны, она оснащена ядерным реактором на жидком металле, что обеспечивает практически неисчерпаемую дальность поражения и высокую скорость движения.
Запад относится скептически к техническим возможностям России по созданию такого оружия, но, несмотря на это, считает Popular Mechanics, Москва в ближайшее время развернёт «Посейдоны» у берегов Тихого океана, тем самым угрожая всем тихоокеанским военно-морским базам США, а также городам западного побережья Америки.
Как сообщалось ранее, в составе подводных сил Тихоокеанского флота в конце 2024 года или начале 2025-го планируют сформировать дивизию подлодок специального назначения — носителей суперторпед «Посейдон».