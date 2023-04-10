Москва, 10 апреля, 2023, 07:53 — ИА Регнум. Ядерные торпеды «Посейдон», состоящие на вооружении российского ВМФ, представляют собой оружие апокалипсиса, сообщает американский журнал Popular Mechanics.

Mil.ru Беспилотный подводный аппарат «Посейдон»

По данным издания, каждая торпеда «Посейдон» обладает боеголовкой мощностью примерно в две мегатонны, она оснащена ядерным реактором на жидком металле, что обеспечивает практически неисчерпаемую дальность поражения и высокую скорость движения.

Запад относится скептически к техническим возможностям России по созданию такого оружия, но, несмотря на это, считает Popular Mechanics, Москва в ближайшее время развернёт «Посейдоны» у берегов Тихого океана, тем самым угрожая всем тихоокеанским военно-морским базам США, а также городам западного побережья Америки.

Как сообщалось ранее, в составе подводных сил Тихоокеанского флота в конце 2024 года или начале 2025-го планируют сформировать дивизию подлодок специального назначения — носителей суперторпед «Посейдон».