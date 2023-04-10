Москва, 10 апреля, 2023, 07:23 — ИА Регнум. Законопроект о смягчении наказания за отсутствие у водителя документов на автомобиль был подготовлен фракцией ЛДПР в Госдуме, написал 10 апреля в своем Telegram-канале заместитель главы фракции Ярослав Нилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

Авторы инициативы указывают на то, что отсутствие документов не влияет на безопасность дорожного движения. В ЛДПР предлагают задерживать транспортное средство только тогда, когда оно числится в угоне.

Нилов также сообщил, что проект закона уже направлен на рассмотрение в правительство России, фракция ожидает официального ответа.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах и конфискации автотранспорта за мусор, выброшенный в неположенном месте. Речь идет о не оборудованных для этих целей местах на территориях населенных пунктов, рекреационных и лесопарковых зон или садоводческих объединений.