Иркутск, 10 апреля, 2023, 07:12 — ИА Регнум. Мальчик семи лет был госпитализирован после нападения на него стаи бездомных собак в Иркутске. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба администрации города.

Иван Шилов ИА REGNUM Бездомные собаки

Нападение собак на ребёнка произошло 8 апреля в микрорайоне Иркутск II. Мальчик был госпитализирован с рваными ранами в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу. Уточняется, что семье пострадавшего ребёнка будет оказана вся необходимая помощь.

Отмечается, что, несмотря на регулярную работу по отлову, вакцинации и стерилизации собак, положительного результата в вопросе контроля численности бродячих животных администрации города добиться не удалось.

По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова для решения проблемы администрация неоднократно направляла предложения в Законодательное собрание региона, а также депутатам Государственной думы РФ о внесении изменений в ФЗ «Об ответственном обращении с животными» и в региональные правовые акты.

Предлагалось умерщвлять животных в случае, если у них было обнаружено инфекционное заболевание, а также если животное находилось в приюте невостребованным более 180 дней после отлова. Данные инициативы к рассмотрению в Государственной думе РФ приняты не были.

По данным прокуратуры Иркутской области, после ЧП с нападением на ребенка стаи бродячих собак, в соответствии с действующим законодательством, председателю комитета городского обустройства администрации Иркутска внесено представление.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в жилом комплексе «Дельфин» в Воронеже ребёнок пострадал от нападения собак. Пострадавшего мальчика спасли прохожие.