В Иркутске ребёнок был госпитализирован после нападения бездомных собак
В Иркутске стая бездомных собак напала на семилетнего ребёнка
Иркутск, 10 апреля, 2023, 07:12 — ИА Регнум. Мальчик семи лет был госпитализирован после нападения на него стаи бездомных собак в Иркутске. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба администрации города.
Нападение собак на ребёнка произошло 8 апреля в микрорайоне Иркутск II. Мальчик был госпитализирован с рваными ранами в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу. Уточняется, что семье пострадавшего ребёнка будет оказана вся необходимая помощь.
Отмечается, что, несмотря на регулярную работу по отлову, вакцинации и стерилизации собак, положительного результата в вопросе контроля численности бродячих животных администрации города добиться не удалось.
По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова для решения проблемы администрация неоднократно направляла предложения в Законодательное собрание региона, а также депутатам Государственной думы РФ о внесении изменений в ФЗ «Об ответственном обращении с животными» и в региональные правовые акты.
Предлагалось умерщвлять животных в случае, если у них было обнаружено инфекционное заболевание, а также если животное находилось в приюте невостребованным более 180 дней после отлова. Данные инициативы к рассмотрению в Государственной думе РФ приняты не были.
По данным прокуратуры Иркутской области, после ЧП с нападением на ребенка стаи бродячих собак, в соответствии с действующим законодательством, председателю комитета городского обустройства администрации Иркутска внесено представление.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в жилом комплексе «Дельфин» в Воронеже ребёнок пострадал от нападения собак. Пострадавшего мальчика спасли прохожие.