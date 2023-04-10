Киев, 10 апреля, 2023, 06:57 — ИА Регнум. Лекцию экс-советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича отменили для студентов Киевского национального экономического университета. Об этом 9 апреля сказано в заявлении студенческого академического совета вуза.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Арестович

Представители совета извинились перед студентами и назвали мероприятие с участием Арестовича «неосторожной попыткой» предоставить студентам возможность перенять опыт у «медийного лица».

«Мы отменяем запланированную встречу, ведь решающим для нас беспрекословно является запрос студентов, который мы услышали и в дальнейшем будем отталкиваться исключительно от него. Правление студенческого академического совета резко осуждает приглашение одиозных спикеров, которые несут угрозу консолидации украинского общества», — уточняется в заявлении.

Кроме того, было срочно созвано заседание правления совета, на котором предполагается проанализировать ситуацию с приглашением Арестовича, провести анализ ошибок и сделать необходимые выводы.

Как сообщало ИА REGNUM, Арестович после ухода с поста советника Зеленского часто выступает с резкой критикой в адрес украинских властей. В частности, он обвинил президента Украины в неспособности справиться с коррупцией, а гимн Украины назвал «источником национальной катастрофы».