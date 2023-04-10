Пекин, 10 апреля, 2023, 06:37 — ИА Регнум. Более тысячи кур напугал до смерти китаец Моумоу Гу и был приговорён за это к полугоду тюремного срока в Китае. Об этом рассказал 9 апреля телеканал CNN.

KRiemer Куры

Инцидент произошел в провинции Хунань в апреле прошлого года. Гу поссорился с соседями по участку. Конфликт возник после того, как соседи Гу пробрались к нему на участок и украли с его участка деревья.

Желая отомстить соседям, Гу пробрался ночью в соседский курятник и начал пугать живущих там кур светом фонарика. Куры паниковали и начинали забиваться в угол и давить друг друга. В итоге погибло около 1100 птиц.

Первая такая месть привела к уничтожению 500 кур. Нарушитель был пойман полицией, и его заставили уплатить штраф. Но штраф не остановил мстителя — и, когда количество погибших кур перевалило за тысячу, против него был подан судебный иск.

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