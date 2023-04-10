В России оценили сроки перехода на расчеты в национальных валютах
Экс-министр финансов России Задорнов допустил переход на расчеты в национальных валютах через 10 лет
Москва, 10 апреля, 2023, 06:34 — ИА Регнум. Переходный период, равный десяти годам, может потребоваться странам мира для масштабной замены доллара на национальные валюты в ходе взаиморасчётов, считает экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов.
«С глобальной точки зрения он будет достаточно долгим. Результаты такого изменения мы увидим на горизонте десяти лет, если рассуждать серьёзно», — заявил он в интервью РИА Новости.
По словам экс-министра, американский доллар остается доминировать в мире, и его доля достигает около 60%. Задорнов подчеркнул, что мировая финансовая система разъединяется на фоне плавного появления барьеров.
Он добавил, что постепенный переход на расчёты в региональных валютах наиболее активно протекает на постсоветском пространстве.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля агентство Bloomberg выпустило статью, в которой говорилось о том, что китайский юань вытеснил доллар с российского рынка. Авторы исследования отметили, что на это событие существенно повлияли санкции Запада против России.
Из-за ограничений компании из РФ стали использовать валюты стран, которые не поддержали рестрикции.