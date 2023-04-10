Москва, 10 апреля, 2023, 06:34 — ИА Регнум. Переходный период, равный десяти годам, может потребоваться странам мира для масштабной замены доллара на национальные валюты в ходе взаиморасчётов, считает экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

«С глобальной точки зрения он будет достаточно долгим. Результаты такого изменения мы увидим на горизонте десяти лет, если рассуждать серьёзно», — заявил он в интервью РИА Новости.

По словам экс-министра, американский доллар остается доминировать в мире, и его доля достигает около 60%. Задорнов подчеркнул, что мировая финансовая система разъединяется на фоне плавного появления барьеров.

Он добавил, что постепенный переход на расчёты в региональных валютах наиболее активно протекает на постсоветском пространстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля агентство Bloomberg выпустило статью, в которой говорилось о том, что китайский юань вытеснил доллар с российского рынка. Авторы исследования отметили, что на это событие существенно повлияли санкции Запада против России.

Из-за ограничений компании из РФ стали использовать валюты стран, которые не поддержали рестрикции.