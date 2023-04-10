Москва, 10 апреля, 2023, 06:39 — ИА Регнум. За прошедший год Москва усилила свои позиции в списке городов мира по числу долларовых миллиардеров сообщает 8 апреля американский журнал Forbes.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

В списке за 2023 год находятся 11 городов, в которых проживает почти четверть миллиардеров мира. Их совокупное состояние превышает $2,8 трлн.

Первое место по количеству сверхбогатых людей занимает Нью-Йорк. В городе проживает 101 миллиардер. Их совокупное состояние оценивается в $616,8 млрд.

Москва по числу миллиардеров находится на седьмом месте, за год поднявшись на одну позицию и опередив индийский город Мумбаи. В Москве проживает 61 миллиардер. Их количество за прошедший год выросло на восемь человек. Совокупное состояние московских миллиардеров увеличилось на $92 млрд и составило $307 млрд. По этому показателю Москва уступает лишь Нью-Йорку. Самыми богатыми москвичами являются Владимир Потанин ($23,7 млрд) и Владимир Лисин ($22,1 млрд).

Как сообщалось ранее, глава Tesla и основатель SpaceX Илон Маск потерял лидирующие позиции в ежегодном рейтинге богатейших миллиардеров. С первого места его сместил владелец группы LVMH (бренды Christian Dior, Louis Vuitton, Моеt & Chandon) Бернар Арно.