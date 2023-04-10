Варшава, 10 апреля, 2023, 06:16 — ИА Регнум. Ситуация, когда стала вероятной война между Россией и Польшей, возникла из-за «американизации» внешней политики Варшавы. Такое заявление сделал 9 апреля польский комментатор и историк Михал Крупа в статье для американского журнала Chronicles.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Внешняя политика властей Польши во многом строится на стремлении противостоять России при любых обстоятельствах, даже если это иррационально. При этом общество в Польше крайне скептически относится к поддержке Украины и выступает против отправки в эту страну польских военнослужащих.

Опрос общественного мнения в Польше показал, что, в случае начала военного противостояния с Россией и дальнейшего его перехода на польскую территорию, как минимум 31% поляков собирается бежать на Запад. Сражаться готов лишь один человек из пяти опрошенных.

«В чем Польша сейчас отчаянно нуждается, так это в Партии мира: группах различных людей и организаций, посвятивших себя тому, чтобы удержать нашу страну от российско-украинского конфликта», — написал он.

По мнению Крупа, польское общество в целом не стремится к прямому столкновению с Россией, несмотря на яростную пропаганду, развёрнутую в Польше приверженцами Партии войны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что военные учения альянса в Польше являются сигналом, посланным России со стороны НАТО.