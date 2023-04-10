В Польше начали опасаться войны с Россией
Польский историк предупредил об опасности военного конфликта с Россией
Варшава, 10 апреля, 2023, 06:16 — ИА Регнум. Ситуация, когда стала вероятной война между Россией и Польшей, возникла из-за «американизации» внешней политики Варшавы. Такое заявление сделал 9 апреля польский комментатор и историк Михал Крупа в статье для американского журнала Chronicles.
Внешняя политика властей Польши во многом строится на стремлении противостоять России при любых обстоятельствах, даже если это иррационально. При этом общество в Польше крайне скептически относится к поддержке Украины и выступает против отправки в эту страну польских военнослужащих.
Опрос общественного мнения в Польше показал, что, в случае начала военного противостояния с Россией и дальнейшего его перехода на польскую территорию, как минимум 31% поляков собирается бежать на Запад. Сражаться готов лишь один человек из пяти опрошенных.
«В чем Польша сейчас отчаянно нуждается, так это в Партии мира: группах различных людей и организаций, посвятивших себя тому, чтобы удержать нашу страну от российско-украинского конфликта», — написал он.
По мнению Крупа, польское общество в целом не стремится к прямому столкновению с Россией, несмотря на яростную пропаганду, развёрнутую в Польше приверженцами Партии войны.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что военные учения альянса в Польше являются сигналом, посланным России со стороны НАТО.