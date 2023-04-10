Токио, 10 апреля, 2023, 06:06 — ИА Регнум. Чат-бот на базе искусственного интеллекта ChatGPT попал под запрет в Токийском университете, студенты которого больше не могут использовать его при написании научных работ, говорится в заявлении образовательного учреждения.

(сс) Wokandapix Студент

В руководстве вуза подчеркивают, что учащиеся должны составлять свои научные работы самостоятельно. ChatGPT был запущен американской компанией OpenAI в конце 2022 года.

Пользователи работают в нем, используя режим диалогового окна. Сервис неоднократно подвергался критике в разных странах из-за того, что его использовали для сдачи экзаменов и составления академических текстов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта глава Агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры США (CISA) Джен Истерли заявила, что внедрение ChatGPT вызывает беспокойство. Она пояснила, что распространение подобных технологий несёт в себе риски, которые никто не исследует.

Истерли предупредила, что с помощью искусственного интеллекта могут быть созданы новые типы кибероружия.