Порт-Морсби, 10 апреля, 2023, 05:57 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировали сейсмологи у берегов Папуа — Новой Гвинеи. Об этом 10 апреля сообщает Геологическая служба США.

Yaelo Землетрясение

Подземные толчки были зарегистрированы в 01:05 по всемирному координированному времени (04:05 мск). Эпицентр землетрясения располагался в Новогвинейском море (море Бисмарка), в 224 км к юго-западу от города Кавиенга, в регионе Новая Ирландия. В городе проживает около 14 тыс. человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Информация о пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 6,4, которое зафиксировали сейсмологи в районе Курильских островов.