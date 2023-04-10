Лондон, 10 апреля, 2023, 05:04 — ИА Регнум. Британская корпорация BBC (Би-би-си) обратилась к американской компании Twitter с требованием убрать метку «Финансируемое государством СМИ» с одного из аккаунтов этой вещательной организации в указанной социальной сети, сообщили в ее пресс-службе 9 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM BBC

В BBC утверждают, что корпорация всегда была «независимой» и «содержалась за счет лицензионных сборов со стороны британской общественности». По информации компании, этот источник финансирования достигает около 70% ее бюджета.

Речь идет о поступлениях примерно £3,8 млрд ($4,75 млрд) в год. Организация призвала Twitter «поскорее решить вопрос» с отменой метки.

Обозначения «Финансируемое государством СМИ» присваиваются учетным записям, принадлежащим проправительственным средствам массовой информации. На аккаунт BBC с меткой подписано 2,2 млн пользователей.

Корпорация использует его для продвижения неновостного контента. Остальные учетные записи BBC, включая и тот, что распространяет новости, не имеют подобных меток.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта 2022 года Twitter объявила о том, что будет маркировать аккаунты ряда российских и белорусских государственных СМИ. 6 апреля стало известно о том, что соцсеть снова начал выдавать при поиске учетные записи подразделений телеканала RT и агентства Sputnik.