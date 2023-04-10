Марсель, Франция, 10 апреля, 2023, 05:04 — ИА Регнум. Тела двоих погибших обнаружили спасатели во время поисково-спасательных операций, проводимых на месте обрушившегося дома, во французском городе Марселе. Об этом 10 апреля сообщил телеканал BFM.

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«Принимая во внимание особые трудности в разборе завалов, извлечение тел потребует времени. Затем судебный орган сможет приступить к идентификации умерших», — поясняет BFM.

После обрушения дома пропавшими без вести, по данным прокурора Марселя, числятся восемь человек. Пострадали в результате ЧП шесть человек.

Причины взрыва, приведшего к обрушению дома, на настоящий момент не установлены. Как пояснил мэр Марселя Бенуа Паян, дом не числился в списке аварийного жилья, жалоб на его состояние от жильцов не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Марселе произошло частичное обрушение здания, которое находится по соседству с ранее обрушившимся домом.