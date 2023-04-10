Киев, 10 апреля, 2023, 05:26 — ИА Регнум. Китай не имеет права на законном основании претендовать на остров Тайвань, а его требования являются «коммунистическим заблуждением», заявил 8 апреля председатель комитета по международным делам Верховной рады Украины Александр Мережко на своей странице в Twitter.

[ DrRandomFactor] КНР и Тайвань

«КПК продолжает кричать, что Тайвань принадлежит им. Но это коммунистическое заблуждение, основанное на отрицании и глубоко дискредитированной и почившей политической программе», — написал депутат.

Мережко согласился с мнением американского журнала National Interest о том, что Китай не имеет никаких законных прав на Тайвань.

Как сообщалось ранее, китайские власти примут решительные меры для наказания сепаратистских сил за действия, направленные на независимость Тайваня. Об этом говорится 6 апреля в заявлении канцелярии по делам Тайваня при ЦК Коммунистической партии Китая.