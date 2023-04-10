Хабаровск, 10 апреля, 2023, 04:43 — ИА Регнум. Использовать воду из реки Хор, в которую упала фура с химикатами, запретили жителям Хабаровского края. Об этом 9 апреля сообщила администрация Хорского городского поселения муниципального района имени Лазо.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла 4 апреля, фура с 17 тоннами токсичного химиката изоцианата упала в реку Хор после столкновения с внедорожником на мосту недалеко от поселка Новостройка на федеральной автотрассе А-370 «Уссури». Виновники ДТП на внедорожнике скрылись с места происшествия. Пассажирку фуры удалось спасти, водитель большегруза погиб.

Региональный Роспотребнадзор взял пробы питьевой воды в окрестностях реки Хор, бочки с химикатом были обнаружены, решается вопрос по их подъёму и утилизации. До выяснения всех обстоятельств аварии жителям запретили использовать воду из реки Хор.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ярославской области двое детей погибли в результате наезда автомобиля, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения.