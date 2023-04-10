Москва, 10 апреля, 2023, 04:25 — ИА Регнум. Самый низкий уровень просроченной задолженности населения перед банками среди российских субъектов наблюдается в Севастополе, следует из рейтинга, опубликованного РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Доля просроченных кредитов в городе составляет 1,9%. Второе и третье место в списке занимают Ненецкий автономный округ (2,31%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (2,4%).

Наибольшая доля просроченных кредитов выявлена в Ингушетии (10,16%), а также в Северной Осетии (7,84%) и Карачаево-Черкесии (6,87%).

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта РИА Новости представил рейтинг российских регионов по уровню кредитов, взятых населением у банков. Наименьшая закредитованность фиксировалась в Ингушетии (12,2%), Дагестане (24,3%) и Чечне (24,4%).

Самые высокие значения по этому показателю были рассчитаны для Калмыкии (108,8%), Тывы (98,6%) и Тюменской области (83,3%).