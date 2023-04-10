Красноярск, 10 апреля, 2023, 04:13 — ИА Регнум. Обстоятельства происшествия со сходом с рельсов восьми груженных углем вагонов выясняет прокуратура в Красноярском крае. Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Уточняется, что инцидент произошёл на станции Красноярск-Восточный в Березовском районе Красноярского края. Сход восьми вагонов с углем произошёл вечером 9 апреля, около 21:00 по местному времени (17:00 мск), опрокидывания не произошло. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Красноярской транспортной прокуратурой и Красноярским следственным отделом на транспорте организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте и нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Размер ущерба устанавливается.

Уточняется, что на движение пассажирских поездов сход вагонов не повлиял. Пострадавших в результате инцидента нет, угроза экологии отсутствует. Для устранения последствий ЧП на место происшествия направлен восстановительный поезд со станции Красноярск.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате схода пассажирского поезда с рельсов в Нидерландах погиб один человек.