Брюссель, 10 апреля, 2023, 03:58 — ИА Регнум. Новый, 11-й по счёту пакет антироссийских санкций может быть принят Европейским союзом уже в апреле. Об этом 10 апреля сообщили «Известия» со ссылкой на депутатов в Европарламенте.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Новые санкции могут быть согласованы прямо на этой неделе. Предполагается, что ограничительные меры должны быть введены против ещё большего числа российских бизнесменов, а также им следует подвергнуть больше родственников российских высокопоставленных лиц.

Под ограничения могут попасть не только отдельные лица, но и страны, помогающие России снижать влияние санкций. Предположительно, в числе таких стран могут оказаться, Турция, Казахстан, арабские страны.

В то же время введение санкций против российской атомной отрасли считается маловероятным.

Как сообщалось ранее, Польша и прибалтийские страны призвали ввести санкции против российской госкорпорации «Росатом» через внесение ее в 11-й санкционный пакет ЕС.