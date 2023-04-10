Москва, 10 апреля, 2023, 03:51 — ИА Регнум. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в разговоре с журналистами пожелал здоровья Роману Костомарову, который проходит лечение в больнице в Коммунарке после тяжелой болезни.

Okras Евгений Плющенко

«Дай Бог ему здоровья», — сказал фигурист, слова которого приводит ТАСС.

Плющенко отметил, что не хотел бы спекулировать на тему болезни Костомарова. Он также назвал большой трагедией произошедшее.

Вместе с тем олимпийский чемпион добавил, что Костомаров — сильный и крепкий мужчина, и ему надо продолжать жить дальше.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января Роман Костомаров оказался в реанимации с пневмонией. Его поместили в медикаментозную кому в больнице в Коммунарке. В феврале появилась информация о том, что у пациента развился сепсис и начались проблемы с кровообращением.

После этого ему ампутировали обе стопы и несколько пальцев на руках. В середине марта стало известно, что Костомаров пришёл в сознание и ему ампутировали не только стопы, но и голени обеих ног, а также кисть руки.