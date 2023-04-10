Петропавловск-Камчатский, 10 апреля, 2023, 03:02 — ИА Регнум. Отряд сотрудников Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сумел подобраться вплотную к жерлу извергающегося вулкана Безымянный в Камчатском крае для обследования его состояния. Об этом 10 апреля сообщило агентство «Камчатка-информ».

Извержение вулкана Безымянный на Камчатке

Проявлять активность вулкан Безымянный начал 29 марта, в дальнейшем процесс извержения только нарастал. Вулканологи предположили, что может произойти мощное извержение, поэтому было принято решение обследовать жерло вулкана.

Группа исследователей выехала для отбора пепла и съёмки активного купола вулкана и застала параксизмальное извержение гиганта. Звук взрывов в кратере был слышен на расстоянии 20 км. Столб пепла поднялся на высоту около 10 км за 20 минут, пеплопад продолжался до утра, а затем активность вулкана уменьшилась и стал виден лавовый поток.

«Пепел был повсюду, хрустел на зубах, попадал в глаза и проникал в легкие, всасывался в воздушную систему двигателя снегохода», — такими впечатлениями делятся вулканологи в социальных сетях. Учёные не успели проскочить под пепловым потоком и попали под камнепад, от которого они прятались под вездеходами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что извержение вулкана Безымянный в Камчатском крае представляет опасность для полётов, поэтому авиакомпаниям Росавиация рекомендовала использовать альтернативные маршруты.