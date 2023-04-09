Москва, 10 апреля, 2023, 02:39 — ИА Регнум. В 2022 году российскими подразделениями ПВО-ПРО было осуществлено в тысячу раз больше пусков зенитных управляемых ракет, тем самым многократно увеличив интенсивность боевой подготовки. Об этом заявил командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Дёмин, сообщает 10 апреля РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРС С-400

«За прошедший год кратно возросла интенсивность боевой подготовки частей и подразделений ПВО-ПРО в ходе специальной военной операции. Так, в течение 2022 года израсходовано в тысячу раз больше зенитных управляемых ракет, чем на мероприятиях боевой подготовки в 2021 году», — сказал генерал.

Как отметил Дёмин, это напрямую влияет на уровень подготовленности специалистов и слаженности боевых расчетов ПВО, которые «растут с каждым днем».

Как сообщалось ранее, генерал Дёмин заявил, что применяемые в зоне специальной военной операции комплексы противовоздушной обороны демонстрируют показатели, которые превосходят характеристики, заявленные производителями.