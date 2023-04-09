Донецк, 10 апреля, 2023, 02:22 — ИА Регнум. Со стороны украинских войск за прошедшие сутки было зафиксировано 20 случаев ведения огня по территории ДНР. Об этом 10 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

На донецком направлении ВСУ совершили шесть обстрелов из артиллерии калибра 155 мм и 122 мм. На горловском направлении зафиксировано 12 обстрелов из РСЗО и артиллерии калибра 155 мм. На ясиноватском направлении зарегистрировано два обстрела из артиллерии калибра 155 мм.

Всего по территории ДНР украинские войска выпустили 111 единиц различных боеприпасов. Под огнём ВСУ оказались районы шести населенных пунктов ДНР: Горловка (Никитовский район), Верхнеторецкое, Пантелеймоновка, Ясиноватая, город Донецк (Киевский, Куйбышевский, Петровский районы), Еленовка.

Поступили сведения о четырех пострадавших гражданских лицах в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, а также в Горловке. Кроме того, были повреждены пять жилых домостроений в Никитовском районе Горловки и в Еленовке, а также один объект гражданской инфраструктуры — газопровод котельной № 187 «Донбасстеплоэнерго».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ВСУ в течение пяти минут выпустили по Ясиноватой в ДНР три десятка снарядов натовского калибра.