Пекин, 10 апреля, 2023, 02:32 — ИА Регнум. В Китае для того, чтобы выявить финансовые проблемы и продолжить борьбу с коррупцией, начата кампания дисциплинарных проверок в государственных органах, на госпредприятиях и в спортивных организациях. 15 групп инспекторов Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) уже направлены на места, сообщает информационное агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Эти проверки затронут 30 централизованно управляемых государственных предприятий, пять финансовых агентств и спортивное ведомство Китая.

Деятельность инспекторов будет направлена на выявление «принципиальных противоречий и заметных проблем, препятствующих качественному развитию центральных государственных предприятий, решение заметных проблем в финансовом секторе, а также борьбу с коррупцией и глубокими институциональными проблемами в спорте».

Инспекционные группы будут работать на местах в течение полутора — двух с половиной месяцев. Кроме того, будут открыты специальные телефонные линии и установлены ящики, посредством которых граждане смогут информировать соответствующие органы о случаях «нарушения дисциплины» партийными чиновниками.

Как сообщалось ранее, председатель КНР Си Цзиньпин на пленарном заседании ЦК КПК 9 января отдал распоряжение о необходимости нанести удар по коррупции. Он отметил, что необходимо направить все возможные и доступные силы на пресечение коррупции как таковой, чтобы люди в принципе не хотели иметь дело с коррумпированными элементами.