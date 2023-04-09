Москва, 10 апреля, 2023, 01:28 — ИА Регнум. Запад вступил в военное столкновение с Россией из-за полного отсутствия общих ценностей у сторон конфликта, а также из-за вакуума христианской морали в западных государствах, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл 9 апреля участникам трапезы после литургии по случаю празднования Входа Господня в Иерусалим.

Алексей Колчин ИА REGNUM Патриарх Кирилл

По его словам, Запад стремился навязать России свои ценности, «одурачить» и подчинить без войны. Владыка отметил, что российский народ и руководство страны поняли чуждость западных идей, после чего начался конфликт.

Патриарх также назвал цели России в этом противостоянии.

«Мы отстаиваем свою веру, свою нравственную систему ценностей. Мы не хотим, чтобы были родители номер один и номер два. Мы не хотим, чтобы было утрачено различие между полами. Мы не хотим, чтобы разврат стал нормой жизни», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 января патриарх Московский и Всея Руси Кирилл заявил, что Россия ведет борьбу за будущее всего человечества через защиту традиционных ценностей и нравственных принципов.

Он указал на то, что РФ испытывает мощное давление из-за рубежа. Однако, как пояснил патриарх, такие действия приводят к обратному результату — люди становятся сильнее и более сплоченными.