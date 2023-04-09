Москва, 10 апреля, 2023, 01:33 — ИА Регнум. С начала СВО российской противовоздушной обороной сбито свыше 100 беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» турецкого производства. Об этом заявил командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Андрей Демин.

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«Сразу отмечу, что принципиальных различий в борьбе с беспилотниками стратегического уровня типа американских Global Hawk (RQ-4) и Reaper (MQ-9) или оперативно-тактическими турецкими «Байрактарами-ТБ» по сравнению с противодействием современной пилотируемой авиации практически нет. Об этом красноречиво свидетельствует уничтожение более 100 из поставленных Украине «Байрактаров» за весь период СВО», — сказал генерал.

Как сообщалось ранее, глава компании Baykar Makina Сельчук Байрактар заявил, что Турция при необходимости с целью обеспечения собственной безопасности сможет направить ударные беспилотники «Байрактар» против их нынешних владельцев.