Орландо, США, 10 апреля, 2023, 01:26 — ИА Регнум. Двое взрослых и ребёнок погибли в результате стрельбы в американском штате Орландо. Об этом 9 апреля сообщает местная полиция в своём Twitter.

Dennis Skley Стрельба из пистолета

Уточняется, что сигнал о стрельбе поступил в полицию в ночь на 9 апреля. Сотрудники полиции выехали на место происшествия по вызову, связанному с домашним насилием. Подъехав по указанному в сообщении адресу, полицейские услышали выстрелы, доносившиеся из дома.

Стрелявший вышел из дома с огнестрельным оружием и открыл огонь в сторону полицейских. После того как сотрудники полиции открыли ответный огонь, предполагаемый злоумышленник погиб на месте.

В доме были обнаружены тела двоих взрослых и одного ребёнка. Личность преступника была установлена, им оказался афроамериканец 29 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о как минимум троих пострадавших при стрельбе в торговом центре в американском штате Делавэр.