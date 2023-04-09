Киев, 10 апреля, 2023, 00:46 — ИА Регнум. Юрист, защищающий интересы Почаевской лавры, выявил нарушения в законопроекте Верховной рады о расторжении договора с монастырем, сообщается на сайте канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Борис Мавлютов Почаевская лавра.Троицкий собор

Отмечается, что в связи с обнаруженными нарушениями был составлен адвокатский запрос, который направили на имя спикера парламента Украины Руслана Стефанчука. Представители канонической УПЦ уточнили, что комитет Рады по гуманитарной и информационной политике проводил предварительное рассмотрение проекта закона всего два рабочих дня.

При этом не были учтены выводы других комитетов, которые также отвечают за рассмотрение документа. Также не была проведена оценка соответствия указанного проекта положениям законодательства ЕС о международно-правовых обязательствах Киева. Адвокат лавры считает, что подобные шаги нарушают действующий регламент и указывают на пристрастное отношение авторов документа.

Кроме того, в сообщении канонической УПЦ говорится, что правительство Украины, провозглашающее соблюдение устава Совета Европы, не может нарушать конституцию страны и собственный регламент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 марта стало известно о том, что раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) создала религиозную организацию «Почаевская Свято-Успенская Лавра Тернопольской епархии». Она должна подчинять себе Почаевскую и Киево-Печерскую лавры. 3 апреля в Верховной раде зарегистрировали законопроект о расторжении договора аренды Почаевской лавры с канонической УПЦ.