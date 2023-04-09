Тайбэй, 10 апреля, 2023, 01:32 — ИА Регнум. Военных возможностей Тайваня в настоящее время не хватает для обороны острова от китайской армии. Об этом заявил 8 апреля председатель комитета по международным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол в интервью телеканалу NBC News.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и Тайвань

Маккол подчеркнул, что возможности тайваньских вооружённых сил «не такие, какими должны быть». При этом он отметил, что ни Вашингтон, ни Тайбэй не желают военной конфронтации с Пекином.

По словам Маккола, Китай может попытаться овладеть Тайванем мирным путём «без единого выстрела», использовав для этого выборы президента острова, которые пройдут в январе будущего года.

Маккол считает, что тайваньская партия Гоминьдан намерена налаживать отношения с континентальным Китаем, а Демократическая прогрессивная партия, возглавляемая президентом Цай Инвэнь, «не хочет быть частью Китая».

Как сообщалось ранее, Госдепартамент США заявил, что в распоряжении Вашингтона имеются достаточные средства и возможности для «обеспечения мира и стабильности» в Тайваньском проливе.