Рыбинск, Ярославская область, 10 апреля, 2023, 00:37 — ИА Регнум. Двое детей погибли в результате наезда автомобиля, которым управлял водитель в состоянии алкогольного опьянения в Ярославской области. Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Трагедия произошла около 20:20 мск на Волжской набережной в городе Рыбинске. По предварительной информации, житель Рыбинска 29 лет, управляя автомобилем Ford Mondeo, не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на детей 2013 и 2015 годов рождения, после чего скрылся с места ДТП.

В результате ДТП мальчик 2013 года рождения скончался на месте, мальчик 2015 года был госпитализирован, но врачам спасти его не удалось Водитель был оперативно задержан сотрудниками полиции благодаря бдительности очевидцев преступления. После задержания было установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП, приведшего к гибели детей, следователями было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, совершенном в состоянии опьянения, сопряженном с оставлением места его совершения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти детях и троих взрослых, пострадавших в результате ДТП с пожарной машиной и легковым автомобилем под Саратовом.