Вашингтон, 9 апреля, 2023, 23:47 — ИА Регнум. Намёк на третью мировую войну в очередной раз сделал экс-президент США Дональд Трамп. На этот раз политик написал 9 апреля соответствующее сообщение в социальной сети Truth Social.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Третья мировая война. (World war III)», — написал Трамп без всяких дополнительных пояснений и подробностей.

Это далеко не первый раз, когда политик заявляет о возможном начале третьей мировой войны при президенте Джозефе Байдене. Ранее ИА REGNUM сообщало, что в начале апреля Трамп отмечал, что угрозы стран об использовании ядерного оружия стали звучать открыто, тогда как при его президентстве другие страны об этом никогда не упоминали. По мнению Трампа, при нынешнем главе Белого дома такие разговоры могут на самом деле привести к началу третьей мировой войны.

В марте экс-американский лидер назвал себя единственным на сегодняшний день кандидатом в президенты США, способным предотвратить начало третьей мировой войны, угрозу которой Трамп считает реальной.