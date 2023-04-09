Павлово, Нижегородская область, 10 апреля, 2023, 00:06 — ИА Регнум. Полиция поместила под арест ранее судимого гражданина, сорвавшего флаг России со здания отдела полиции в Павловском районе Нижегородской области, сообщает ГУМВД по региону.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Флаг России

3 апреля мужчина сорвал со здания отдела полиции в Павлово флаг России. Злоумышленником оказался житель города Ворсма Павловского района 1988 года рождения, ранее неоднократно судимый.

Мужчина был задержан в административном порядке за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, и по решению суда ему назначено наказание в виде 4 суток административного ареста.

В действиях задержанного усматриваются признаки надругательства над государственным флагом РФ и хулиганства.

Как сообщалось ранее, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт надругательства над флагом Российской Федерации со стороны украинского спортсмена. Инцидент произошёл в Турции: один из украинских футболистов увидел российский флаг на флагштоке, расположенном рядом с отелем, где происходили сборы спортивной команды. Спортсмен спустил флаг России, скомкал его и запихал под трибуну.