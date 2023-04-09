Москва, 9 апреля, 2023, 23:57 — ИА Регнум. Россия отстаивает свою независимость и не стремится захватывать другие государства, обогащаться или подчинять кого-то, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл участникам трапезы после литургии в храме Христа Спасителя по случаю празднования Входа Господня в Иерусалим.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Кирилл

«И это можно с легкостью доказать, потому что Россия не стремится стать богаче, не стремится захватить другие страны, не стремится кого-то себе подчинить. Россия просто стремится сохранить свою самобытность, свою веру, свою систему ценностей», — сказал владыка.

Он также отметил, что Россия находится «на стороне света».

«Нынешняя наша брань не против крови и плоти, но против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Говорю об этом смело, с полной уверенностью в том, что Россия — на стороне света», — добавил патриарх.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января патриарх Кирилл призвал православные приходы в России простить прихожан помогать участникам специальной военной операции, а также собирать вещи и продукты питания для нужд фронта. Кроме того, по словам владыки, священнослужители должны находиться в зоне боевых действий для поддержки военнослужащих.