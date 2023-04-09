Вашингтон, 9 апреля, 2023, 23:34 — ИА Регнум. Американские военные пилоты получили приказ от главы Пентагона Ллойда Остина не приближаться близко к Крыму на летательных аппаратах, сообщила 9 апреля газета The Washington Post со ссылкой на секретные материалы, которые оказались в Сети.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС США

По информации журналистов, такое решение было принято после инцидента с беспиотником США MQ-9, который упал в Чёрное море, пролетая рядом с полуостровом. К документам, которые утекли в Сеть, приложена карта, на которой обозначены участки в Черном море, где можно пролетать американским самолетам-разведчикам.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта беспилотник ВВС США MQ-9 упал в воды Чёрного моря. Он двигался с выключенными транспондерами и направлялся в сторону России с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства.

Для сопровождения дрона в воздух были подняты два истребителя Су-27, которые не вступали в контакт с БПЛА. MQ-9 рухнул в воду из-за собственного резкого маневрирования.