Лондон, 9 апреля, 2023, 23:46 — ИА Регнум. Осенью 2022 года истребители-перехватчики Су-27 ВКС России над Чёрным морем едва не сбили британский разведывательный самолет RC-135 Rivet Joint, сообщает американская газета Washington Post со ссылкой на Пентагон.

Alan Wilson Самолёт-разведчик RC-135W ВВС Великобритании

По информации газеты, российский истребитель тогда почти сбил британский самолёт-разведчик. »… инцидент был более значительным, чем первоначально раскрывалось, и мог напрямую вовлечь США и их союзников по НАТО в войну на Украине», — утверждает Washington Post.

Как сообщалось ранее, глава британского минобороны Бен Уоллес заявил 20 октября, что российский истребитель выпустил ракету в сторону самолёта ВВС Великобритании над акваторией Чёрного моря. По его словам, это произошло 29 сентября.

Он уточнил, что стратегический разведывательный RC-135W Rivet Joint осуществлял патрулирование над международными водами в сопровождении двух российских Су-27 — один из них позже выпустил ракету за пределами прямой видимости. Спустя некоторое время британское воздушное судно вернулось на авиабазу.