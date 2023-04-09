Вашингтон, 9 апреля, 2023, 23:03 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины не смогут удерживать территории из-за будущих проблем с поставками бронетехники из США, написал военный эксперт Крис Осборн в статье для портала 19Fortyfive.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, для поддержания боеспособности ВСУ необходимо сформировать большой бронетанковый корпус. С этой целью планировалось оснастить украинские войска существенным количеством американских танков Abrams и бронетранспортеров Bradley.

Однако, как отметил эксперт, состояние военно-промышленного комплекса (ВПК) США не позволяет достичь такой задачи быстро. Осборн уточнил, что ради того, чтобы компенсировать недостаток танков и БМП, американская сторона старается нарастить поставки на Украину материально-технических средств, грузовиков и оборудования.

Автор статьи подчеркнул, что такие действия Пентагона все же не позволяют сильно улучшить ситуацию для ВСУ. Он добавил, что американским предприятиям ВПК потребуется как минимум несколько лет на то, чтобы наладить производство бронемашин для украинских сил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель Майя Карлин написала для портала 19fortyfive статью, в которой утверждается, что США отправили Украине танки, произведенные «для третьей мировой войны с Россией». Речь идет о танках M60, которые долго использовались до применения Abrams.

Эти боевые машины были созданы, чтобы бороться со средними советскими танками Т-54/Т-55. M60 вошли в одобренный в марте очередной пакет военной помощи Киеву.