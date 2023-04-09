Харьков, Украина, 9 апреля, 2023, 23:02 — ИА Регнум. Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Харьковской области Украины. Об этом 9 апреля свидетельствуют данные онлайн-ресурса предупреждения о воздушных тревогах министерства цифровой трансформации Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Воздушная тревога была объявлена в Харьковской области в 21:54 мск, по настоящий момент он не отменён. В регионе гремят взрывы, зафиксировано появление беспилотников. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

Кроме того, воздушная тревога объявлялась в период с 21:39 мск по 22:07 мск в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрывах с последующим пожаром в Киевской области.