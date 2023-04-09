Киев, 9 апреля, 2023, 22:38 — ИА Регнум. Взрыв с последующим пожаром произошел в Киевской области. Об этом 9 апреля сообщает украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Информацию о взрыве подтверждают жители региона в социальных сетях. Причина пожара остаётся неизвестной. В момент взрыва сообщений о прилётах не было, воздушная тревога в регионе не объявлялась.

От местных властей никаких комментариев по поводу взрыва и возгорания не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что штурмовик Су-34 ВКС РФ нанёс ракетный удар в Черниговской области Украины по мосту через реку Судость. Мост использовали диверсионно-разведывательные группы ВСУ для прохода на территорию России.