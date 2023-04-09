Дамаск, 9 апреля, 2023, 22:27 — ИА Регнум. Исчезновение однополярного мира отметили в телефонном разговоре президенты Сирии и Ирана Башар Асад и Ибрагим Раиси. Об этом 9 апреля сказано в сообщении канцелярии главы Сирии в телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

«Президенты указали, что однополярный мир исчезает благодаря бдительности народов и стран, которые придерживаются своего суверенитета и достоинства», — указано в документе.

Также в переговорах сирийский и иранский лидеры обсудили развитие событий вокруг мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

«Такая враждебная политика Израиля неотделима от нападения на гражданских лиц в Сирии и подтверждает его слабость и поражение перед силами сопротивления и храбростью палестинского народа», — отметили Башар Асад и Ибрагим Раиси. При этом президент Ирана подчеркнул необходимость уважения суверенитета и единства территорий Сирии.

Оба лидера подтвердили, что стабильность в регионе основывается на мирных отношениях между государствами на основе постоянного диалога, уважения суверенитета и продвижения общих интересов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что переговоры министров глав МИД России, Ирана, Турции и Сирии перенесли на следующий месяц.