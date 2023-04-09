Саратов, 9 апреля, 2023, 21:57 — ИА Регнум. В посёлке Духовницкое Саратовской области пожарная машина столкнулась с легковым автомобилем. В ДТП пострадали пять детей и трое взрослых. Об этом 9 апреля сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

«В 16:52 (15:52 мск), посёлок Духовницкое, перекрёсток улиц Красноармейской и Свободы, произошло столкновение пожарного автомобиля с легковым. Пострадали восемь человек, в том числе пять детей, жители поселка Духовницкое», — написал он в своём Telegram-канале.

Как добавил министр, из пяти пострадавших детей трое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести с закрытыми черепно-мозговыми травмами и сотрясением головного мозга. Взрослые от госпитализации отказались.

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