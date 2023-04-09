Краснообск, Новосибирская область, 9 апреля, 2023, 21:57 — ИА Регнум. В посёлке Краснообск Новосибирской области несколько подростков попытались поджечь девушку и идущего с ней ребёнка. Об этом 9 апреля сообщает «АиФ».

Инцидент произошёл возле магазина. Когда девушка направлялась туда с младшим братом, двое подростков лет десяти брызгали в проходивших мимо дезодорантом. Она сделала им замечание и зашла в магазин, а когда вышла, группа подростков стала угрожать ей.

Unsplash Зажигалка

Она смогла снять на телефон некоторых нападавших, хотя те бросались на неё и пытались выбить гаджет. В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что приняли заявление по этому поводу и устанавливают причастных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве ученик одной из школ заявил одноклассникам, что собирается принести на урок ружьё и застрелить учителя. Один из слушавших сообщил в полицию. Правоохранители начали проверку.