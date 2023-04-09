Лондон, 9 апреля, 2023, 21:38 — ИА Регнум. Отказ президента США Джо Байдена присутствовать в Великобритании на церемонии коронации Карла III будет рассматриваться консервативными парламентариями как «удар в спину» Лондону. Об этом написала газета Express.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Издание отмечает, глава Белого дома прилетит 11 апреля в Северную Ирландию в годовщину Белфастского соглашения (1998), положившего конец многолетнему вооруженному противостоянию в регионе. Однако американский лидер отказался приехать на церемонию коронации британского монарха Карла III, которая состоится в мае.

По мнению членов парламента от Консервативной партии, президент США своим отказом пренебрёг отношениями с Соединённым Королевством, этот жест Байдена они назвали «ударом ножом в спину» Лондона.

Как сообщало ИА REGNUM, коронация Карла III состоится 6 мая. Time пишет, что нежелание Байдена присутствовать при дворе вызвано личной неприязнью к британской монархии. Президент США всегда гордился своим ирландским происхождением по материнской линии. В мемуарах он писал, что его родственники крепко держались за «ирландские обиды» и выражали презрение к британской монархии, колонизировавшей Ирландию на протяжении сотен лет.

1 апреля газета The Daily Telegraph сообщила, что коронация короля Великобритании Карла III пройдёт без участия президента США Джо Байдена. Согласно публикации, 80-летний президент США сильно устаёт от зарубежных поездок, поэтому в Белом доме стремятся минимизировать их количество, оставляя лишь самые необходимые визиты. Возможно, на церемонии в Лондоне американского лидера заменит его супруга Джилл Байден.