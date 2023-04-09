Астана, 9 апреля, 2023, 21:33 — ИА Регнум. Первый поединок за мировую шахматную корону между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и Дин Лижэнем из Китая завершился ничьей. Игра проходила 9 апреля в отеле St Regis Astana в Астане.

Григорий Сысоев/РИА Новости Гроссмейстеры Ян Непомнящий (Россия) и Дин Лижэнь (Китай)

Российский шахматист играл белыми и сначала добился преимущества, но победу не смог одержать. Матч завершился на 49-м ходу.

«Возможно, у меня были шансы на успех. Но я не смог реализовать своё преимущество и упустил шанс на победу», — сказал Непомнящий на пресс-конференции после матча.

Следующая игра состоится 10 апреля. Играть белыми будет уже Лижэнь.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов отметил, что Непомнящему будет трудно победить Лижэня, так как китайская шахматная школа взяла всё лучшее от советской.