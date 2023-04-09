Москва, 9 апреля, 2023, 21:13 — ИА Регнум. Учёные лаборатории управляемого фотобиосинтеза Института физиологии растений имени Тимирязева Российской академии наук активно изучают возможность применения в энергетике систем на основе фотосинтеза. Об этом сообщили РИА Новости.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Энергия солнца

Одним из направлений работы является подготовка научной базы для создания устройств по производству водорода.

«Энергия для этого процесса будет поставляться солнцем, а электроны и протоны — фотосинтетическим расщеплением воды в оксигенном фотосинтезе. Оба процесса бесплатны, причём второй природа оптимизировала уже в течение миллионов лет», — член-корреспондент РАН Сулейман Аллахвердиев.

Кроме того, российские учёные ищут новые методы применения солнечной энергии, которые позволят минимизировать использование редких и тяжелых металлов в различных процессах фотокатализа.