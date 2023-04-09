Москва, 9 апреля, 2023, 21:01 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счёл реакцию коллективного Запада на планы России построить хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии несдержанной. Об этом он заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» журналисту Павлу Зарубину.

Сергей Гунеев/РИА Новости Дмитрий Песков

«Коллективный Запад не склонен каким-то образом вспоминать тему американского ядерного оружия, которое здесь базируется в Европе, вокруг нашей страны, но в данном случае они склонны к такой истеричной реакции на наши планы по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии», — сказал Песков.

Комментируя обсуждение главами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко темы ядерного оружия на состоявшихся переговорах в Москве, Песков назвал реакцию Запада несдержанной.

«Ну, да, это сейчас очень важная тема. Мы видим очень несдержанную реакцию со стороны коллективного Запада на те объявления, которые сделал президент Путин».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта Москва и Минск договорились о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия. Глава Российского государства заявил, что Москва передала Минску ракетный комплекс 9К720 «Искандер», способный нести ядерный снаряд. По словам Путина, ядерное оружие будет размещено в рамках соответствующих международных обязательств. Решение принято в связи с заявлением заместителя министра обороны Великобритании Аннабель Голди о поставках Вооружённым силам Украины бронебойных снарядов с обеднённым ураном для танков Challenger 2.