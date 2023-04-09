Москва, 9 апреля, 2023, 20:31 — ИА Регнум. Шансов на то, что будет «пасхальное перемирие» между Россией и Украиной, почти нет. Об этом 9 апреля заявил депутат Госдумы, председатель комитета по международным делам Алексей Чепа интернет-изданию Lenta.ru.

Виталий Белоусов/РИА Новости Алексей Чепа

«Естественно, верующие хотели бы отметить этот праздник. Кто будет договариваться? С кем договариваться?» — сказал Чепа.

По его мнению, переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским невозможны после событий вокруг Киево-Печерской лавры. Депутат обвинил украинские власти в провоцировании раскола церкви, начавшегося ещё до спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, объявить «пасхальное перемирие» на две недели ранее призвал папа Римский Франциск. Бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя призыв, отметил, что ВСУ воспользуются перемирием, чтобы довести до линии фронта западное вооружение.

Захват Киево-Печерской лавры раскольниками продолжается. 9 апреля митрополит канонической Украинской православной церкви Онуфрий был вынужден проводить службу в Вербное воскресенье на улице. В Трапезном храме лавры службу провёл глава раскольнической Православной церкви Украины Епифаний, собрав только несколько десятков прихожан.