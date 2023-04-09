Вашингтон, 9 апреля, 2023, 20:23 — ИА Регнум. Приоритетом защиты экс-президента США Дональда Трампа является снятие с него всех обвинений. Об этом заявил адвокат политика Джим Трасти в интервью телеканалу ABC News.

Timothy A. Clary — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Дональд Трамп на заседании в суде

«Ходатайства о снятии [обвинений] должны быть приоритетом, поскольку они ампутируют эту ошибку правосудия», — заявил юрист.

Трасти допустил, что, возможно, защита Трампа изменит судебную инстанцию с округа Манхэттен, который, по его словам, является «оплотом либерализма и активизма, заражающим весь процесс».

Адвокат отметил, что сам Трамп «очень расстроен сложившейся ситуацией, но остается стойким».

«Если мы не закроем это каким-либо образом, то получим совершенно новую модель уголовного правосудия в этой стране», — заключил Трасти.

ИА REGNUM сообщало, что 4 апреля экс-президенту США Дональду Трампу предъявили обвинения в подлоге документов по 34 пунктам. Бывшего главу Белого дома обвинили в фальсификации деловых документов с целью мошенничества, а также в рассылке электронных писем с угрозами и публикациях в социальных сетях против городских судов и прокуратуры Нью-Йорка.