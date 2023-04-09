Казань, 9 апреля, 2023, 20:14 — ИА Регнум. Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» 9 апреля обыграл соперников из омского «Авангарда» со счётом 3:2, обеспечив себе выход в финал плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра проходила на Татнефть-Арене в Казани.

Максим Богодвид/РИА Новости Матч «Ак Барс» — «Авангард»

Первый гол забил хоккеист из команды гостей Алексей Белоглазов на шестой минуте. На 19-й минуте омичи ещё больше вырвались вперёд благодаря Риду Буше.

Далее голы были только от хозяев: Дмитрий Юдин (41-я минута), Кирилл Адамчук (53-я минута), и победную шайбу закатил в ворота Вадим Шипачев (68-я минута).

Таким образом, «Ак Барс» довёл число побед в полуфинале плей-офф до четырёх (у «Авангарда» — одна) и вышел в финал.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля петербургский хоккейный клуб СКА обыграл московский ЦСКА со счётом 3:2, сравняв до двух число побед в полуфинальной серии плей-офф. Та команда, которая победит четыре раза, будет играть с «Ак Барс». Следующая игра СКА и ЦСКА назначена на 10 апреля.