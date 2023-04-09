Москва, 9 апреля, 2023, 19:59 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Локомотив» и петербургский «Зенит» объявили стартовые составы на матч 22 тура Российской премьер-лиги. Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Встреча состоится 9 апреля в 20:00.

Алексей Даничев/РИА Новости Игрок ФК «Зенит» Малком

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Магкеев, Погостнов, Тикнизян, Баринов, Карпукас, Глушенков, Пиняев, Камано, Дзюба.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Родригао, Ренан, Кузяев, Мостовой, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи).

ИА REGNUM сообщало, самарский футбольный клуб «Крылья Советов» на выезде обыграл «Сочи» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 2:1.

Московский футбольный клуб ЦСКА одержал победу в матче с подмосковными «Химками». 22-й тур Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) завершился со счётом 3:0.